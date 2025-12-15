Одна из моделей «АвтоВАЗа» показала рекордный рост продаж

На второй неделе декабря Lada Iskra установила рекорд продаж с момента начала реализации, в этот период было реализовано 668 таких моделей «АвтоВАЗа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, в российском топе продаж данная машина поднялась на 11 место.

«Если так пойдет дальше, то к концу года ждем Iskra уже и в первой десятке», — написал Целиков.

В июне глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что сборку автомобилей на заводе планируют начать осенью, а до конца текущего года будет произведено порядка 4 тысяч Lada Iskra.

Он подчеркнул, что в 2026 году этот показатель планируется удвоить.