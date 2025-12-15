За праздничными огнями на машине может последовать штраф

Стало известно, почему гирлянды на бампере раздражают полицию в США и России. С приходом декабря улицы постепенно начинают пестрить праздничными огнями. Многие стремятся создать атмосферу не только в доме, но и территорию вокруг него. И даже некоторые автомобилисты декорируют свою машину, чтобы добавить немного радости и волшебства в повседневные поездки. Правда, это не одобряют правоохранители.

© Carscoops

Так, дорожная полиция штата Канзас призывает водителей хорошо подумать, прежде чем превращать свою машину в передвижной новогодний символ. Стражи порядка напоминают, что такое украшение не просто вопрос эстетики, а прямое нарушение закона, за которое можно получить штраф.

Представитель полиции Тод Хайлеман пояснил, что это правило действует уже несколько десятилетий. Законодательство штата детально регулирует количество, расположение, высоту и цвет огней на транспортных средствах. Основная причина запрета — безопасность на дорогах. Яркие или мигающие огни, особенно красного и синего цветов, могут ввести других участников движения в заблуждение, заставив их принять обычный автомобиль за машину экстренных служб.

За подобное нарушение в Канзасе предусмотрен штраф. Его размер составляет около 75 долларов (около 6 тысяч) за каждый случай. Интересно, что из этого правила есть исключение: закон разрешает праздничное украшение автомобилей огнями, если они участвуют в официальном параде.

Кроме юридических последствий, есть и практический аспект. Крепление гирлянд с помощью скотча, зажимов или стяжек может повредить лакокрасочное покрытие или элементы отделки кузова, оставив царапины или потёртости. Особенно высок риск повреждений при снятии украшений в холодную погоду. А если провод гирлянды будет зажат в дверном проёме, это может привести к ещё более серьёзным проблемам.

К слову, в России запрета на украшение автомобиля гирляндами нет, но нарушение правил размещения может привести к штрафам, если не учтено главное правило — обеспечение безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Так, за ухудшение обзора водителя предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ). Важно помнить, что гирлянды нельзя размещать на лобовом и боковых стёклах, а также зеркалах заднего вида.

На такую же сумму может быть оштрафован водитель, если гирлянда мешает нормальной работе фар, поворотников, стоп-сигналов. Если она не даёт идентифицировать номер автомобиля, то за это грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

Лишением прав от шести месяцев до года может закончится размещение огоньков красного цвета на передней части машины или белого – на задней. Это связано с тем, что они будут напоминать специальные сигналы экстренных служб.