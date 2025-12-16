Более половины россиян не знают ПДД

За год число россиян, которые считают ситуацию с безопасностью дорожного движения хорошей, выросло по сравнению с предыдущем годом. Это следует из всероссийского мониторинга, который провел аналитический центр НАФИ. Правда, при этом оказалось, что более половины наших сограждан плохо знают правила дорожного движения. А также регулярно наблюдают ситуации с грубыми их нарушениями, например проезд на красный свет.

© Российская Газета

Но немного подробнее. Итак, согласно этому исследованию, каждый второй россиянин (51%) считает ситуацию с безопасностью дорожного движения в своем населенном пункте хорошей. Ранее таких было только 45%. За последние три года доля негативных оценок сократилась с 41% до 38%.

Ситуацию на дорогах как плохую чаще оценивают женщины (40% против 35% мужчин) и люди в возрасте 24-44 лет (40%). Но интересно и место проживания опрашиваемых людей. Жители Южного Федерального округа, более чем в половине случаев, считают ее плохой (53%). Примерно того же мнения придерживаются и жители Уральского округа (50%).

Как показывает это исследование, более половины россиян не знают правил дорожного движения. По данным опроса, 58% россиян оценивают свои знания как средние или даже ниже среднего. Это не по тестам, не по билетам ГИБДД - это самооценка людей. И понять это можно. Правила меняются регулярно. А следить за их изменениями не каждому предписано.

Самая низкая самооценка знаний правил больше распространена среди женщин (23% против 18% мужчин). А также среди молодых людей 25-34 лет (37%) - вот она, самокритика.

Самым популярным нарушением, по мнению опрошенных, стал проезд на красный свет. Больше половины (56%) наблюдают такие нарушения время от времени, каждый восьмой - часто. То есть культура соблюдения правил безопасного проезда регулируемых перекрестков практически не меняется, несмотря на усилия по модернизации городской инфраструктуры и информационную работу с установками водителей.

Отдельное внимание - ремни безопасности. Здесь тоже не все гладко. Как правило, на передних сиденьях ими пристегиваются. Хотя не все. А некоторые даже принципиально этого не делают (5%). Тут понятно. Можно штраф с камеры получить. А вот с пассажирами на задних сидениях - сложнее. Всегда это делают, согласно опросу, менее половины граждан (45%). Почти каждый пятый (19%) никогда не пристегивается на заднем сиденье. За последние два года доля таких людей немного сократилась, но остается значительной. Чаще в этом признаются люди в возрасте 45-54 лет, женщины (22% против 16% мужчин), а также жители Южного округа (30%).