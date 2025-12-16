Skoda может вернуть в строй хот-хэтч Fabia RS
Руководство чешской марки намерено принять решение исходя из того, как будет принята аудиторией недавно представленная пятидверка Fabia 130.
Принадлежащий концерну Volkswagen бренд Skoda выпускает компактную модель под названием Fabia с 1999 года. За прошедшее время она успела трижды сменить генерацию, актуальный хэтчбек четвёртого поколения дебютировал в 2021 году, а от универсала чешская марка решила отказаться. В середине октября 2025 года Шкода представила «подогретую» версию пятидверки, которая получила название Fabia 130. Напомним, она посвящена 130-летию марки.
Стоит отметить, что у модели ещё в первом поколении была «заряженная» версия с прибавкой в виде литер RS (на британском рынке – vRS) к названию. Однако высоким спросом она не пользовалась, так что исчезла в 2014 году в ходе второй смены поколений. Как сообщает Autocar, теперь в компании думают о том, чтобы вернуть хот-хэтч Skoda Fabia RS в строй.
В издании отметили, что инженеры с энтузиазмом относятся к этой идее, однако руководству необходимо понимать, окупится ли такой проект. Для этого они намерены изучить то, каким окажется спрос на «подогретую» версию – Skoda Fabia 130, которую производитель намерен выпустить лимитированным тиражом. Правда, сколько именно будет выпущено экземпляров, в пресс-службе чешской марки пока не рассказали.
Пока что в компании намерены следить за ситуацией на рынке. Стоит отметить, что у Skoda Fabia дела на старосветском рынке в целом идут неплохо. По данным Jato Dynamics, за первые восемь месяцев 2025-го (более свежих данных пока нет) в Европе было реализовано 71 665 экземпляров, что на 5% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.
Информации о технике потенциального хот-хэтча Skoda Fabia RS пока нет, но стоит ожидать, что «начинка» у такой модели может оказаться более мощной, чем у Fabia 130. Как Kolesa.ru сообщал ранее, «юбилейная» пятидверка оснащается 1,5-литровым двигателем TSI evo2, мощность которого равна 177 л.с., а максимальный крутящий момент – 250 Нм. Он работает в паре с семиступенчатым роботом DSG с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» такой пятидверке требуется 7,4 секунды, а её максимальная скорость равна 228 км/ч.
Не исключено, что Skoda может сделать выбор в пользу 2,0-литрового турбомотора, который устанавливается под капот Volkswagen Polo GTI. Его максимальная отдача равна 207 л.с., а крутящий момент – 320 Нм. Этот двигатель идёт в комплекте с семиступенчатой автоматической коробкой DSG с двумя сцеплениями. Первую «сотню» хот-хэтч VW набирает за 6,5 секунды, а его максимальная скорость – 240 км/ч.
Каким может оказаться ценник Skoda Fabia RS, станет известно позже (если проекту дадут «зелёный свет»). Продажи «подогретой» версии хэтчбека – Fabia 130 – уже стартовали. На домашнем рынке, в Чехии, стоимость составляет 699 900 чешских крон (эквивалентно примерно 2,69 млн рублей по текущему курсу).