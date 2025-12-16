В автошколах начнут учить пользоваться системой "ЭРА-ГЛОНАСС" с 2026 года

Изучение принципов работы системы аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" будет включено в программу обучения автошкол РФ с 1 марта 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

Водители с начала года более 11 тыс. раз вызвали спасателей через "ЭРА-ГЛОНАСС"

Новая тема появится в блоке "Устройство транспортных средств", уточнили в компании.

"Изучение принципов работы системы аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", которая спасает жизни тысяч водителей и пассажиров ежегодно, будет включено в программу обучения автошкол с 1 марта будущего года", - отметили в пресс-службе.

АО "ГЛОНАСС" разработает специальный интерактивный урок для включения в программу автошкол. В ходе обучения будущих водителей ознакомят с принципами работы системы "ЭРА-ГЛОНАСС", включая автоматическую отправку сигнала при серьезных ДТП и порядок ручного вызова помощи.

В пресс-службе напомнили, что "ЭРА-ГЛОНАСС" уже передала экстренным службам свыше полумиллиона аварийных вызовов. Благодаря интеграции со всеми действующими региональными "Системами-112" экстренные службы получают координаты происшествий в среднем за 19 секунд, что вдвое сокращает время реагирования.