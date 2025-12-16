Дешевле рулевой рейки Monjaro: в РФ продают новую "Оку" 2001 года

В Тверской области "Российская газета" нашла в продаже новый автомобиль ВАЗ-11113 "Ока", на котором с 2001 года проехали только 435 км.

"Капсула времени" возрастом почти четверть века выкрашена в красный цвет и сохранилась в идеальном состоянии. На кузове, днище, под капотом, на элементах ходовой нет ни грамма коррозии и даже намека на нее.

Продавец объясняет это тем, что автомобиль не видел дорог, а значит и влаги, и все время с момента приобретения хранился в сухом гараже.

Чем-то выдающимся, кроме изумительного сохрана, машина не выделяется. Техника стандартная - 33-сильный двигатель 0,7 литра и МКП.

Судя по году, "Ока", выставленная на продажу в городе воинской славы Ржеве, выпущена на заводе СеАЗ в Серпухове.

Цена - всего 380 000 рублей, что дешевле, чем стоит рулевая рейка Geely Monjaro. Более того, владелец допускает торг у капота, но предупреждает, что за 200-250 тысяч рублей авто не продаст.