Беспилотный транспорт в России становится реальностью

Развитие беспилотного транспорта становится одним из ключевых направлений новых национальных проектов. Испытания беспилотных транспортных средств проходят в автомобильном, железнодорожном и водном сегментах, а в ряде регионов сформированы полноценные территории для опытной эксплуатации. Первые результаты выглядят обнадеживающе: технологии становятся стабильнее, операторы накапливают практический опыт, а государство постепенно выстраивает нормативную базу. "РГ" обсудила промежуточные итоги и перспективы отрасли с профильными специалистами.

На данный момент рынок развивается по сценарию "пилотные зоны плюс точечная эксплуатация", однако уже заметно, что бизнес получает от таких проектов реальную отдачу. По словам генерального директора "Ориент Системс" Сергея Лебедева, в России сформирована нормативная "песочница", позволяющая запускать беспилотный транспорт в Москве, Иннополисе, "Сириусе" и других территориях - и многие технологические лидеры уже активно пользуются такой возможностью.

"Роботакси и шаттлы уже вышли за рамки чистой лаборатории", - говорит эксперт. Он отмечает, что коммерческая эксплуатация в промышленности идет еще быстрее: в карьерах, на складах, терминалах и в сельском хозяйстве автономные режимы давно перестали быть экспериментом. Все активнее внедряется высокоточная навигация, обеспечивающая стабильность и безопасность движения машин, и это уже позволяет разворачивать полноценные пилотные зоны в новых регионах.

Стремительно развивается и направление грузовых перевозок. На федеральных трассах работают десятки автономных машин, а их суммарный пробег составляет миллионы километров. Технологии уже применяются на М-11, М-4 и ЦКАД. Внедрение таких решений компенсирует дефицит водителей и позволяет отказаться от факторa усталости, нынешние правила обязывают водителей делать остановки на отдых или замену водителя.

У крупных компаний появляются сервисные модели предоставления автономного транспорта: подписка позволяет предприятиям использовать беспилотники без капитальных расходов. По словам заместителя генерального директора "ЭвоКарго" Василия Жукова, сотни робогрузовиков компании уже задействованы в 16 регионах страны.

"Накоплен значительный практический опыт применения такого транспорта, нормативная база не создает существенных ограничений", - считает Василий Жуков.

По его словам, робогрузовики позволяют снижать расходы на автопарк на 30-40 процентов и быстро интегрируются в действующие процессы.

Эксперты считают наиболее перспективными сценарии, в которых требуются повторяемые маршруты и строгий контроль среды. Это промышленные зоны, закрытые логистические контуры, склады и транспортные терминалы. В таких условиях беспилотные решения быстрее окупаются, а инфраструктуру легче адаптировать под автономное движение. Однако потенциал есть и у городских проектов.

Директор по коммуникациям ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина подчеркивает, что только за время пилотных проектов в Москве, Иннополисе и "Сириусе" было выполнено свыше 92 тысяч поездок с использованием беспилотных такси. По ее словам, интеграция автономных систем с городской инфраструктурой может повысить пропускную способность дорог и уменьшить заторы, а в долгосрочной перспективе беспилотные автомобили станут важным элементом "умной" городской мобильности.

Переход к массовому использованию роботакси, однако, потребует времени. По оценкам Лебедева, полностью автономные такси без инженера в салоне появятся в крупных городах после 2030 года. До этого этап будет постепенным: смешанные модели, удаленный контроль, расширение зон эксплуатации. Важнейшим условием станет формирование единой навигационной основы, работа светофоров в цифровом режиме и развитие систем связи с низкими задержками, необходимых для безопасного движения.

На темпах внедрения сказываются экономические и правовые барьеры. Их перечисляет член общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов.

"Массовое внедрение беспилотного транспорта требует не только технологических прорывов, но и комплексной синхронизации правовых, экономических и социальных механизмов", - отмечает он.

По словам собеседника "РГ", затраты на труд водителей в России занимают меньшую долю, чем в развитых странах, а стоимость оборудования для беспилотников остается высокой. Кроме того, юридические вопросы, в том числе распределение ответственности при ДТП, пока не имеют однозначного решения, несмотря на семилетнюю историю эксперимента.

"Крупные российские компании инвестировали значительные средства в разработку и развитие беспилотных грузовиков", - говорит заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli Екатерина Анциферова.

Василий Жуков подчеркивает, что у компаний, уже работающих в сегменте, сформированы собственные центры НИОКР, а ключевые разработки защищены патентами, что снижает зависимость от внешних поставщиков. Но задача на ближайшие годы - создать устойчивую цепочку поставок для всех компонентов, включая аппаратную базу.

Промежуточные результаты показывают, что беспилотный транспорт в России проходит переходный этап: от точечных экспериментов к реальной коммерческой эксплуатации. В ближайшие годы именно промышленная логистика, сельское хозяйство и закрытые маршруты в городах станут точками уверенного роста.

Перспективы массового появления беспилотных такси и автобусов будут зависеть от зрелости технологий, динамики регулирования и темпов развития отечественных решений, которые позволят отрасли выйти на новый уровень без внешних ограничений.