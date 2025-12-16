Последний Volkswagen прошел по конвейеру "Стеклянного завода" в Дрездене

В Дрездене с конвейера "Стеклянной мануфактуры" Volkswagen сошел последний автомобиль - красный хэтчбек ID.3. Тем самым концерн завершает 24-летнюю историю автомобильного производства на одной из своих самых символичных площадок. Выпущенный экземпляр останется в музее предприятия как памятный экспонат: его подписали все сотрудники завода, сообщает издание Welt.

За время работы предприятия, открытого в 2001 году, здесь было произведено более 165,5 тысяч автомобилей. Производственная история мануфактуры началась с флагманского седана Phaeton, выпуск которого завершился в 2016 году. С 2017 года завод стал первым предприятием Volkswagen, полностью перешедшим на электромобили, начав сборку e-Golf, а с 2021 года на площадке выпускался исключительно ID.3.

"Стеклянная мануфактура" также стала знаковым местом для бренда: в разные годы автомобили здесь получали известные личности, включая музыканта Удо Линденберга, актера Вольфганга Штумпа и боксера Акселя Шульца. В 2006 году Phaeton дрезденской сборки использовал папа римский, а в 2023 году Ватикану были переданы два электромобиля ID.3.

С января 2026 года предприятие будет закрыто на реконструкцию. Volkswagen совместно с властями Саксонии и Техническим университетом Дрездена планирует превратить площадку в инновационный кампус. Он будет ориентирован на развитие ключевых технологических направлений: искусственного интеллекта, робототехники, микроэлектроники и проектирования чипов. При этом функция центра выдачи автомобилей сохранится, а все 230 сотрудников завода продолжат работу в Дрездене.