За две недели декабря корректировка цен прошла у восьми марок

В период с 1 по 15 декабря 2025 года сразу восемь автомобильных марок, официально представленных на российском рынке, пересмотрели цены на новые автомобили, сообщает агентство "Автостат".

© Российская Газета

О части из них "РГ" рассказывала в рамках еженедельного мониторинга. Например, о подорожании Solaris с механической коробкой передач. Кроссовер HC в комплектациях Prime MT и Classic MT стал дороже на 411-491 тысячу рублей (+20,8-24,6%). Седан KRS в версии Comfort MT прибавил 330 тысяч рублей (+16,8%), а кросс-хэтчбек KRX - от 330 до 410 тысяч рублей в зависимости от исполнения.

Масштабное повышение зафиксировано также у Haval. Китайский бренд увеличил цены сразу на пять моделей. Кроссоверы F7 и H3 подорожали на 50 тысяч рублей (плюс 1,4-1,9%), аналогичную прибавку получил и Jolion - во всех комплектациях, кроме базовой Comfort. Купе-кроссовер F7x и полноприводный H7 прибавили уже по 100 тысяч рублей, что соответствует росту на 2,7-2,9%.

На 50 тысяч рублей выросли цены на модели Exlantix - кроссовер ET (+0,7%) и купе ES (+0,8%). У Hongqi подорожали кроссовер HS7 в версии Deluxe (+110 тысяч рублей, или 2,2%) и седан H6 в исполнении Dynamic (+30 тысяч, 0,7%).

Полноприводные версии кроссовера Belgee X70 прибавили по 30 тысяч рублей (1,0-1,2%).

Минивэн Wey 80 2025 года выпуска в максимальной комплектации Business Lounge стал дороже на 200 тысяч рублей (+2,4%).

Изменения коснулись и коммерческой линейки Lada. Фургон Largus в версиях Comfort подорожал на 8 тысяч рублей (+0,5%). У Lada Niva Legend фургон в исполнениях "универсальный/бескаркасный" и "каркасный/техничка" прибавил 69 и 79 тысяч рублей соответственно. При этом версия "каркасный/усиленная крыша" подешевела сразу на 171 тысяч рублей (-9,2%).

Единственным автомобилем, который в первой половине декабря стал доступнее, оказался пикап Ambertruck Work - его цена снизилась на 51 тысячу рублей (-2,3%).

Ценовые корректировки в декабре проходят на фоне общей турбулентности рынка и подготовки автопроизводителей к изменениям экономических условий в начале 2026 года. На данном этапе уже фиксируется снижение спроса на новые авто.