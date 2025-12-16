Глава "Автоваза" сообщил о снижении цен на автомобили Lada

Цены на автомобили бренда Lada в 2025 году в среднем снизились на 5%, сообщил глава "Автоваза" Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия-24".

"За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих китайских брендов на рынке - а скидки доходили даже не до 500 тыс. рублей, а до 1 млн рублей по некоторым автомобилям, особенно тем, которые были выпущены еще в 2023 году, - то, конечно, мы скорректировали свою политику. По итогу мы можем уверенно констатировать, что в среднем цена на автомобили бренда Lada в рамках 2025 года снизилась на 5%", - сказал Соколов.

Ранее глава компании заявлял, что цены на автомобили Lada будут индексироваться в связи с увеличением их реальной себестоимости.

В январе 2025 года "Автоваз" проиндексировал цены на две модели - Lada Granta и Niva Legend. В среднем стоимость Lada изменилась на 1,8%.