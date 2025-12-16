Какие новинки привезут в Россию автомобильные компании

Эксперты "Газпромбанк Автолизинг" и "АвтоБизнесРевю" изучили анонсированные на 2026 год новинки. Нынешний год не смог стать рекордным по количеству автомобилей-дебютантов. Из 90 обещанных новых и рестайлинговых моделей до шоурумов добралось лишь 48. Просевшие продажи и изменение налоговой политики государства заставили импортеров пересматривать стратегии развития марок. Тем не менее наш рынок продолжает оставаться интересным, и уже слышны обещания от продавцов о новых моделях 2026 года. Всего их может быть больше сорока. При этом порядка трети придется на три марки - GAC, Changan и его суббренд Deepal. По три новых модели может быть у марок Volga, JAC и Haval, по две обещают начать продавать "Москвич", BAIC, Omoda и Tank. Ниже приведем топ-10 тех моделей, появление которых должно подстегнуть продажи в нашем авторетейле.

© Российская Газета

В текущем году ни китайские, ни отечественные марки не спешили с новинками. Амбициозные планы, которые дистрибьюторы ставили для своих дилеров, оказались не выполнены у подавляющего большинства брендов. В этом свете неудивительно, что дебют десятков автомобилей импортеры решили отложить до лучших времен или даже отменить совсем. Предпосылок, что 2026 год будет лучше в плане трафика, немного. На этом фоне новые модели могли бы стать одним из генераторов повышения спроса.

Так или иначе, по планам многих марок российский авторитейл не останется без новинок. На традиционно низкий сезон января-февраля "обновок" у какого-либо бренда не ожидается. Зато уже с весны начнутся премьеры. В марте-апреле в салонах обещает появиться относительно бюджетный (в Китае от 2,5 миллионов рублей) кроссоверов бренда GAC - модель S7, а следом за ним планирует официально зайти на российский рынок и самый крупный, но отнюдь не самый дорогой (от 2,7 миллиона рублей) SUV той же марки - GAC S9. При этом дистрибьютор GAC периодически сообщает о скорой организации российской сборки, без которой бизнес в массовом сегменте будет затруднителен. Однако в официальном поле о сколько-нибудь точной географии локально производства и тем более сроках его старта до сих пор неизвестно.

В свою очередь с ценами на новинку другой марки - Tenet T9 - все более-менее понятно уже сейчас. Это диапазон около четырех миллионов рублей. Именно за столько продают аналог этой машины от Chery - Tiggo 9. И продают, надо заметить, относительно неплохо. В текущем году будет заключено порядка шести тысяч сделок. Но в 2026 году эту рыночную нишу Chery отдает Tenet. Дебют T9 также может случиться уже в марте.

Еще два вседорожника от суббрендов Chery - Omoda С5 второго поколения и Jaecoo J6 -

обещают появиться в российских шоурумах к началу лета. Первый автомобиль в текущем году оставался бестселлером марки - разошлось более 20 тысяч машин. Новинка, которая ее сменит, имеет шансы на не менее заметную карьеру. Второй автомобиль дополнит дуэт тоже вполне успешных у нас вседорожников Jaecoo - моделей J7 и J8.

Другой "родственный" Chery бренд - Soueast - обещал начать продажи модели S06 еще осенью текущего года. Хочется верить, что в марте-апреле 2026 года эти планы смогут осуществиться. По своей сути новинка - это компактный кроссовер-близнец Jetour Dashing, который отметился в текущем году тем, что к началу декабря разошелся тиражом в 15,5 тысяч "штук", причем порядка трети этого объема было собрано на заводе "Автотор".

Еще один бренд "Автотора" - марка BAIC - к сожалению, не слишком удачно заканчивает текущий год: продажи едва превысят 6 тысяч автомобилей. Новый дуэт кроссоверов марки - BAIC BJ30 и BJ41 - должен помочь исправить ситуацию. Дебют обеих моделей состоится до конца II квартала. Причем если ВJ30 предписано бороться в самом сложном в плане конкуренции сегменте - компактных паркетников, то BJ41 будет жить чуть вольготнее - это универсальный среднеразмерный вседорожник. Его собрат BJ40 провалил в России продажи в том числе из-за мало кому нужной съемной пластиковой крыши. Кузов 41-й модели полностью железный и лучше утеплен.

В то же время больше всего новинок будет у брендов, входящих в орбиту концерна Changan. У одноименной марки их намечено пять. Наибольшего внимания достойны, на наш взгляд, две модели кроссоверов - среднеразмерный Changan CS75 Pro и компактный Changan CS35 Мax. Оба автомобиля должны подоспеть ближе к началу летнего сезона. Предшественник первой модели разойдется в текущем году тиражом порядка 3,5 тысячи "штук", второй - найдет порядка 13 тысяч клиентов. Если маркетологи не ошибутся с ценой, то объемы продаж новинок постепенно могут выйти на схожие цифры.

Широко разрекламированный АвтоВАЗом летом текущего года кроссовер Lada Azimut дилеры марки ожидают у себя не раньше осени 2026 года. Учитывая, что позиционировать его дешевле двух миллионов рублей маркетологи не собираются, модель имеет большие шансы получить статус самого дорого SUV из Тольятти. Правда, полный привод на этот кроссовер так и не предусмотрен.

И наконец, "Москвич" хотел бы начать продавать два новых автомобиля - кроссоверы моделей M70 и М90. Плановый запуск намечен на октябрь 2026 года. Однако их основой послужат уже не модели JAC, а машины китайско-британской компании МG.

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

"Любая автомобильная новинка однозначно станет дополнительным стимулом для роста продаж. А в будущем году эти стимулы нашему авторынку будут особенно кстати. Всего дистрибьюторы анонсировали уже 42 новинки 30 марок. Несложно заметить, что в основной массе это будут вседорожники самых востребованных сегментов - компактного и среднеразмерного.

При этом порядка десятка дебютантов придется на российские бренды, остальное - на представителей Поднебесной. Напомним, что доля китайских марок в легковом сегменте авторынка в ноябре опустилась до 44%, но по итогам всего 2025 года все еще окажется выше 50%. Если дистрибьюторы КНР не будут медлить с выводом новинок и их последующей локализацией, то сохранят шанс на удержание 40-45% рынка России под своими "фамилиями".