По конвейеру завода в Калуге прошел юбилейный кузов Haval M6

На автозаводе в Калуге с линии сошел 10-тысячный кузов кроссовера Haval M6, говорится в сообщении компании "Автомобильные технологии".

Новый темп позволяет выпускать более 10 автомобилей в час.

Завод "Автомобильные технологии" - бывшие мощности "ПСМА Рус" в Калужской области.

Haval договорился с нынешним собственником об организации сборки своих моделей в конце 2024 года, в феврале 2025-го было запущена крупноузловая сборка, а к концу июля удалось освоить производство кроссовера Haval по полному циклу.

В России кроссоверы Haval M6 можно купить с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП или "роботом", привод - передний. Цены - от 1,98 до 2,15 млн рублей за модель 2024 года выпуска и от 2 до 2,2 млн рублей - за авто текущего года.