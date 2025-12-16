С начала года в РФ было зарегистрировано 1657 авто Lynk & Co

По сравнению с прошлым годом, когда в ноябре было зарегистрировано всего 33 машины этой марки, рост продаж оказался впечатляющим – в этом году показатели увеличились в тысячи раз, подчеркнул Целиков.

С начала года в РФ было зарегистрировано 1657 автомобилей Lynk & Co. Ноябрьские регистрации составили около половины от общего числа за весь год. Большинство из них – 863 машины (97%) – это модели Lynk & Co 09.

Это новый полноразмерный гибридный кроссовер с функцией подзарядки от электросети (PHEV), созданный на базе платформы SPA Evo от Volvo. Автомобиль предлагается с двумя вариантами гибридных двигателей: 1,5-литровым и 2-литровым бензиновым агрегатом в сочетании с электромоторами, максимальная мощность которых достигает 857 л.с.

