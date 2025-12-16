Боле 180 млн рублей принесли Нижнему Новгороду платные парковки

Платные парковки принесли в бюджет Нижнего Новгорода более 182,2 млн рублей в 2025 году. Об этом ИА «В городе N» сообщили в городской администрации.

Из общей суммы непосредственно плата за пользование платными парковками составила 75,9 млн рублей. Оставшиеся 106,3 млн рублей — это взысканные с автовладельцев штрафы за неоплату парковки.

В мэрии добавили, что сейчас рассматриваются варианты как расширения платного парковочного пространства, так и возможного исключения ряда улиц. Также обсуждается вопрос изменения тарифа как в большую, так и меньшую сторону. Это будет зависеть от реальной загруженности каждой конкретной парковки.

Ранее сообщалось, что парковка около Дома связи стала платной.

