В Дагестане защитили участок дороги от схода лавин

В Тляратинском районе республики открылась первая в республике противолавинная галерея. Здесь часто случались снежные облавы, из-за которых жители населенных пунктов оказывались отрезанными от Большой земли.

Самый крупный обвал произошел в феврале этого года, когда сход лавины оставил без транспортного сообщения 14 поселков. А в апреле из-за стихийного бедствия жители трех населенных пунктов Тляратинского района оказались лишены связи и возможности куда-либо выехать.

До сих пор в качестве предупредительной меры использовался профилактический спуск лавин с помощью взрывных работ. Теперь этот участок автодороги будет надежно защищен от снежных заносов.

"Противолавинная галерея - дорогостоящее сооружение, которое строится в местах, где ежегодно в конкретном месте сходит лавина, создавая угрозу участникам дорожного движения", - рассказали в минтрансе Дагестана. Обычно их возводят в виде полутоннелей для защиты транспорта и инфраструктуры от снега, камнепадов и селей, что позволяет безопасно проезжать через опасные зоны.

Действуют галереи следующим образом: они создают над автодорогой своеобразный навес из бетона или стали, который принимает на себя удар. Свод галереи опирается на мощную подпорную стену со стороны склона, перехватывая лавину, которая соскальзывает поверх него или проходит под ним, не затрагивая дорогу.

"Построенная на автодороге регионального значения Анцух - Тлярата противолавинная галерея представляет собой сооружение над трассой, не блокирует ее и не создает угрозы для автомобилей. Такая галерея действует как балкон: лавина скатывается по крыше и транспорт может безопасно проезжать внутри нее. Она построена на наиболее опасном отрезке пути, где снег зимой часто сходил прямо на дорогу", - добавили в минтрансе республики.

Кроме Тляратинского района лавиноопасные места имеются на Бежтинском участке и в Цунтинском районе, где сход снега происходит зимой и в начале весны. В ведомстве отметили, что с учетом оценки эффективности данного сооружения, а также существующих технологических возможностей будет рассмотрен вопрос строительства аналогичных противолавинных галерей и на других участках дорог.