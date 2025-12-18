Медики Волгоградской области получили 100 автомобилей скорой помощи

Парк автомобилей скорой помощи в Волгоградской области пополнили 100 новых автомобилей. Машины переданы в подстанции службы СМП региона.

Глава региона Андрей Бочаров подчеркнул, что планомерное обновление автопарка - ключевой элемент создания современной системы здравоохранения. Благодаря системной работе доля машин старше пяти лет сокращена до десяти процентов, а общий износ парка с 2014 года снижен с 50 до 13 процентов.

Уже в начале 2026 года новая техника - 92 автомашины класса В и восемь реанимобилей класса С для наиболее сложных случаев - выйдет на маршруты. Все автомобили оснащены полным комплектом необходимого медицинского оборудования.

Кроме того, для клинической больницы скорой медицинской помощи №25 приобретаются еще два реанимобиля класса С, что также внесет вклад в повышение качества оказания высокотехнологичной экстренной помощи.