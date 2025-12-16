Jaecoo раскрыл подробности об интерьере кроссовера J6

Бренд Jaecoo продолжает раскрывать детали своего нового кроссовера Jaecoo J6, который должен появиться на российском рынке уже в 2026 году.

Одним из ключевых преимуществ машины станет ее вместительный багажник. Его объем составляет 480 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда он увеличивается до 1180 литров. В салоне предусмотрено более 35 ниш и отсеков для хранения вещей.

Кроме того, инженеры бренда адаптировали Jaecoo J6 к российским условиям, увеличив длину кузова до 4 509 мм, ширину до 1 860 мм и высоту до 1 650 мм. Эти изменения не только улучшили внешний вид автомобиля, но и повысили его устойчивость на дороге.

Центральное место в салоне занимает вертикальный дисплей диагональю 13,2 дюйма с разрешением 2К. Беспроводная зарядка мощностью 50 Вт позволяет быстро восполнять заряд смартфона, что особенно удобно в дороге. Климатическая система автоматически предотвращает запотевание стекол, обеспечивая комфортную поездку в любую погоду. Панорамная крыша площадью 1,45 кв. м пропускает максимум света, а управлять солнцезащитной шторкой можно даже голосом.

Предполагается, что кроссовер представят с 1,5-литровым турбированным двигателем. Его мощность составляет 147 лошадиных сил при 210 Нм крутящего момента. Работает этот ДВС в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

