Рубль укрепился: как это отразится на ценах автомобилей

Эксперт Сафонова рассказала, как падение доллара повлияет на цены на новые авто

5 декабря курс доллара к рублю снизился на 3,03%, до 74,87 руб. Он упал ниже уровня 75 руб. впервые с 11 мая 2023 года. Управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями «Ренессанс страхование» Елена Сафонова рассказала, как отразятся валютные колебания на авторынке.

Елена Сафонова, директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями «Ренессанс страхование»:

– Падение курса доллара само по себе не приведет к снижению розничных цен на новые автомобили. Это подтверждает многолетний опыт – для рынка характерна ценовая инерция и устойчивая восходящая тенденция. Даже при улучшении условий валютной конъюнктуры для импортеров или локализованных производств (которые закупают часть компонентов за рубежом), дилерские ценники, как правило, не корректируются в сторону уменьшения.

По мнению эксперта, любой потенциальный выигрыш от укрепления рубля будет полностью нивелирован действием других, более мощных факторов, ведущих к росту издержек. Влияние ослабления доллара будет перекрыто повышением утилизационного сбора и ростом НДС. В результате, несмотря на благоприятный валютный фон, рынок ожидает дальнейший рост цен на новые автомобили, подытожила Сафонова.

