Число крупных выплат по ОСАГО выросло на 37%

Расширение тарифного коридора по ОСАГО с 9 декабря стало ответом регулятора и страховщиков на главный тренд рынка: стоимость возмещения убытков растет, а их размер становится тяжелее. Это подтверждают данные совместного исследования «Согласия» и Авито Авто: при средней выплате 108 тысяч рублей за 9 месяцев 2025 года количество выплат на сумму 350–400 тысяч рублей выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это означает, что у виновника ДТП без полиса многократно возрастают риски столкнуться не просто с неприятным расходом, а с неподъемным для личного бюджета счетом за ремонт чужой машины.

Рост зафиксирован и в других «категориях» убытков: количество выплат размером 250–300 тысяч рублей выросло на 27%, 150–200 тысяч рублей — на 24%, 200–250 тысяч рублей — на 18%, 300–350 тысяч рублей — на 14%.

«Тарифный коридор по ОСАГО расширяется: на 15% в обе стороны для автомобилей и на 40% для мотоциклов», — отмечает Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия». — «Изменения дадут страховщикам гибкость, чтобы учесть возросшую стоимость ремонта и справедливо дифференцировать тарифы. Для аккуратных водителей полис может стать доступнее, а для водителей с высокими рисками — точнее отражать реальную стоимость возможного ущерба. Ключевая цель — сделать страхование более честным и соответствующим экономическим реалиям, что в итоге защитит финансовые интересы всех автовладельцев».

Этот тренд на удорожание убытков находит прямое подтверждение в ценах на ремонт. Для наглядности эксперты «Согласия» и Авито Авто сравнили среднюю стоимость полиса ОСАГО и потенциальные затраты на ремонт популярных среди россиян моделей автомобилей. Так, например, замена бампера на пострадавшем Haval F7 обойдется не застрахованному виновнику в 85-110 тысяч рублей. С ОСАГО, средняя цена которого по России составляет 7700 рублей, «экономия» составит более 70 тысяч рублей. Ремонт двери Lada Vesta (ОСАГО — 6100 рублей) обойдется в 60-80 тысяч рублей. И это цены только за отдельные детали и кузовные элементы, в то время как в ДТП чаще всего страдают несколько деталей, что делает ремонт дороже.

Страховая премия рассчитывается по формуле ЦБ РФ и зависит от базового тарифа и корректирующих коэффициентов: территориального, возраста и стажа водителя, мощности автомобиля и истории страхования. Такой подход позволяет справедливо распределять стоимость страхования по реальным рискам. Именно территориальный коэффициент, который устанавливает Банк России, объясняет разницу в цене. Так, например, ОСАГО для Lada Vesta в Москве обойдется в 9600 рублей, а в Крыму — в 4900 рублей.

Исследование демонстрирует, что ОСАГО остается эффективным инструментом финансовой защиты для автовладельцев во всех регионах России.