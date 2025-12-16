В России прошла премьера обновленного Tank 300

В рамках первой технологической конференции автомобильного концерна Great Wall Motor в России руководитель отдела управления и развития модельного рядя Tank Илья Федоров рассказал об особенностях обновленного рамного внедорожника Tank 300 для нашей страны.

Внедорожник после обновления по-прежнему доступен с двумя вариантами трансмиссий. Первая - классическая схема "парт-тайм" с жестким подключением передней оси, понижающей передачей и опциональной блокировкой переднего межколесного дифференциала. Вторая (исполнение City) - с многодисковой муфтой в раздатке для автоматического распределения тяги по колесам.

Новые версии с разными трансмиссиями отличаются визуально. У моделей City дверные ручки, корпуса боковых зеркал и расширители колесных арок окрашены в цвет кузова. Такие исполнения также получили новые штатные 18-дюймовые легкосплавные диски вместо прежних 17-дюймовых. Экстерьер Tank 300 с трансмиссией part-time не изменился.

"Мы сделали индивидуализацию с завода", - прокомментировал Федоров.

В салоне появились руль с утолщенным ободом, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, поддержка беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto, а также новая графика дисплея приборов с классическими круглыми циферблатами. Также в дополнение к полностью черной отделке интерьера стала доступна красно-черная цветовая комбинация.

Уровень шума в салоне снизился благодаря двойному остеклению. Обновленное рулевое колесо с утолщенным ободом и беспроводная зарядка для смартфона стали стандартными.

"Мы улучшили то, на что указывали наши клиенты. Усилили шумоизоляцию, добавив двойное остекление передних дверей, и автомобиль стал тише, особенно на высокой скорости", - заметил Федоров.

Он добавил, что компания улучшила также логику работы поворотников.

"Теперь будет проще адаптироваться к автомобилю. Мы также улучшили мультимедиа. У нас есть беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, а беспроводная зарядка доступна во всех комплектациях", - уточнил руководитель.

Силовая установка осталась без изменений - под капотом расположен 4-цилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с. Коробка передач - 8-ступенчатый гидромеханический "автомат", привод - полный. Клиренс составляет 224 мм.

Весь набор улучшений добавил к стоимости внедорожника 100 тысяч рублей. Стоимость модели составляет от 4 299 000 до 5 049 000 рублей.