В России прошла премьера обновленного Tank 300

В России прошла премьера обновленного внедорожника Tank 300: что изменилось
В рамках первой технологической конференции автомобильного концерна Great Wall Motor в России руководитель отдела управления и развития модельного рядя Tank Илья Федоров рассказал об особенностях обновленного рамного внедорожника Tank 300 для нашей страны.
Внедорожник после обновления по-прежнему доступен с двумя вариантами трансмиссий. Первая - классическая схема "парт-тайм" с жестким подключением передней оси, понижающей передачей и опциональной блокировкой переднего межколесного дифференциала. Вторая (исполнение City) - с многодисковой муфтой в раздатке для автоматического распределения тяги по колесам.
Новые версии с разными трансмиссиями отличаются визуально. У моделей City дверные ручки, корпуса боковых зеркал и расширители колесных арок окрашены в цвет кузова. Такие исполнения также получили новые штатные 18-дюймовые легкосплавные диски вместо прежних 17-дюймовых. Экстерьер Tank 300 с трансмиссией part-time не изменился.
"Мы сделали индивидуализацию с завода", - прокомментировал Федоров.
В салоне появились руль с утолщенным ободом, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, поддержка беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto, а также новая графика дисплея приборов с классическими круглыми циферблатами. Также в дополнение к полностью черной отделке интерьера стала доступна красно-черная цветовая комбинация.
Уровень шума в салоне снизился благодаря двойному остеклению. Обновленное рулевое колесо с утолщенным ободом и беспроводная зарядка для смартфона стали стандартными.
"Мы улучшили то, на что указывали наши клиенты. Усилили шумоизоляцию, добавив двойное остекление передних дверей, и автомобиль стал тише, особенно на высокой скорости", - заметил Федоров.
Он добавил, что компания улучшила также логику работы поворотников.
"Теперь будет проще адаптироваться к автомобилю. Мы также улучшили мультимедиа. У нас есть беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, а беспроводная зарядка доступна во всех комплектациях", - уточнил руководитель.
Силовая установка осталась без изменений - под капотом расположен 4-цилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с. Коробка передач - 8-ступенчатый гидромеханический "автомат", привод - полный. Клиренс составляет 224 мм.
Весь набор улучшений добавил к стоимости внедорожника 100 тысяч рублей. Стоимость модели составляет от 4 299 000 до 5 049 000 рублей.
"Таким образом, мы сохранили позиционирование как один из секретов успеха автомобиля на рынке, мы улучшили технические характеристики, мы освежили внешний вид, увеличилась возможность индивидуализации. При этом принципиально автомобиль не изменился", - отметил он.