В Сочи продают ЗИМ после полной реставрации за 6,5 млн рублей

В Сочи продают 70-летний ГАЗ-12 ЗИМ после полной реставрации за 6,5 млн рублей

© За рулем

В Сочи выставили на продажу большой советский седан ГАЗ-12 ЗИМ 1957 года выпуска с пробегом 12 500 км.

Продавец уточняет, что машина в идеальном состоянии. ПТС оригинальный, автомобиль стоит на учете. Была произведена полная реставрация машины в 2018-м году.

По словам продавца, диски и колеса 1957 года выпуска. Машина не участвовала в ДТП, в салоне не курили.

Под капотом установлен двигатель объемом 3.5 л и мощностью 90 л. с., МКП.

Стоимость раритета составляет 6,5 млн рублей.

Напомним, седан ЗИМ стал предшественником Чайки ГАЗ-13 и предназначался, в первую очередь, для партийной номенклатуры в качестве персонального автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.