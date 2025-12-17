Lada идет в Йемен: открыт первый дилерский центр

На юге Аравийского полуострова в Йемене открылся первый дистрибьютор Lada. Об этом сообщает Telegram-канал "Автопоток". Судя по имеющейся информации, дилерский центр готов будет предложить весь модельный ряд бренда.

© Российская Газета

Шоу-рум расположен в столице республики - городе Сана, на улице Аль-Ситтин. Как сообщается, у дистрибьютора имеются своя личная страница и новый рекламный видеоролик.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Арабских Эмиратах появился официальный дистрибьютор бренда Lada, который намерен предложить практически весь актуальный модельный ряд марки.