Каким будет серийный Volkswagen ID. Polo

Уже скоро состоится премьера нового немецкого хэтчбека, а пока у нас есть возможность представить, какой будет его внешний вид.

© Колеса.ру

Модель Polo ведёт свою историю с 1975 года, именно тогда было представлено первое поколение автомобиля с дизайном от итальянского ателье Bertone. Сейчас производится уже шестая генерация хэтчбека, дебют которой состоялся в 2017 году, а в 2021 году он получил рестайлинг. На покой автомобиль пока не собирается, но уже вскоре к нему добавится совершенно новая модель с электрической силовой установкой и традиционной для Фольксвагена приставкой ID.

Новинка станет серийной версией концепта ID. 2all, который был продемонстрирован весной 2023 года. Сильнее всего от концепта автомобиль будет отличаться спереди за счёт иначе сделанной оптики: светодиодная полоска расположится чуть ниже, а верхняя граница фар вместе с декоративной вставкой между ними перестанет быть строго горизонтальной. Кроме того, немного изменится оформление переднего бампера. Автомобиль сохранит встроенные в стойки ручки задних дверей и характерные выштамповки на боковинах, а зеркала сделают традиционными, установленными на ножках. Сзади новый ID. Polo практически полностью повторяет концепт, можно ожидать лишь небольших изменений в графике фонарей и отделке бампера.

Как уже говорилось, новый хэтчбек будет полностью электрическим. В его основе модернизированная платформа MEB+, которую используют многие электромобили концерна. Грядущий хэтчбек получит четыре варианта силовой установки (116, 135 либо 211 л.с., позже появится версия GTI мощностью 226 л.с.), две тяговые батареи на выбор – литий-железо-фосфатная ёмкостью 37 кВт*ч и никель-марганцево-кобальтовая на 52 кВт*ч. Во всех случаях привод только передний, а максимальный запас хода на одной зарядке составит 450 км по циклу WLTP. Кстати, по размерам электрический ID. Polo очень близок к традиционному хэтчбеку — 4053 х 1816 х 1530 мм против 4074 x 1751 x 1451 мм соответственно.

Премьера новинки состоится в ближайшие месяцы. Между тем, в прошлом месяце был представлен рестайлинговый кроссовер Volkswagen Tavendor.