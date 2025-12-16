Jaecoo показал салон нового кроссовера для России

Китайская компания Jaecoo показала внутреннее оформление нового кроссовера J6, продажи которого на российском рынке начнутся в 2026 году. Об этом редакции «Лента.ру» сообщили в пресс-службе фирмы.

© Пресс-служба Jaecoo

Центральное место в салоне занимает вертикальный экран диагональю 13,2 дюйма с разрешением 2К. Также оснащение модели включает климат-контроль с функцией предотвращения запотевания стекол, беспроводную зарядку для смартфона, панорамную крышу.

Габаритная длина автомобиля составляет 4509 миллиметров, ширина — 1860 миллиметров, высота — 1650 миллиметров. Объем багажника измерили от 480 до 1180 литров.

Ожидается, что под капотом машины будет установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил и 210 ньютон-метров крутящего момента, работающий в связке с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Ранее с Jaecoo сообщали, что кроссовер J6 разработан с учетом потребностей владельцев домашних животных. Для их удобства в отделке салона использовался грязеотталкивающий и стойкий к когтям материал, также предусмотрен особый режим климатической установки, а за дополнительную плату доступен широкий набор фирменных аксессуаров.