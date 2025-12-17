Гиперкар Czinger во второй раз отобрал у Koenigsegg рекорд «Лагуна Секи»

Компания Czinger объявила об установлении нового рекорда трассы «Лагуна Сека» для серийных автомобилей. Так, американский гонщик Джоэль Миллер за рулём Czinger 21C проехал круг за 1:22.3, что на 1,86 секунды быстрее, чем время Маркуса Лундха на Koenigsegg Sadair’s Spear.

Напомним, изначально компания Koenigsegg установила рекорд «Лагуна Секи» в августе 2024 года, когда гиперкар Jesko Attack проехал круг за 1:24.86. Однако уже через две недели Czinger 21C превзошёл этот результат на 0,1 секунды. В ноябре 2025 года представители Koenigsegg возвратились на автодром и вернули рекорд, проехав круг за 1:24.16, однако теперь лучшее время вновь остаётся за Czinger.

Czinger 21C был разработан и спроектирован американской компанией Czginer Vehicles, а представлен в марте 2020 года в Лондоне. Одна из особенностей машины — центральное расположение кресла водителя, за которым располагается сиденье для пассажира. Гиперкар оснащается 2,88-литровым твин-турбо V8 с тремя электромоторами. Стандартная отдача силовой установки — 932 кВт (1267 л. с.), однако опционально доступен вариант с 1010 кВт (1373 л. с.). Czinger 21C будет выпущен тиражом в 80 экземпляров.