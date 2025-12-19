Volvo представила обновленный электрогрузовик FL Electric

Volvo Trucks представила обновлённую облегчённую версию электрического грузовика FL Electric с грузоподъёмностью 14 тонн, предназначенную для доставки товаров в условиях городского трафика.Этот транспорт оснащён аккумуляторами различной ёмкости, которые обеспечивают запас хода до 200 километров на одном заряде. Электродвигатель мощностью 180 кВт гарантирует отличные эксплуатационные характеристики и экономичность. Также предусмотрена поддержка быстрой зарядки мощностью до 150 кВт, что значительно сокращает время на восстановление заряда.

© Volvo

Грузовик будет предложен с различными вариантами колёсной базы — от 3800 до 6500 мм, а для специфических нужд заказчиков предусмотрены различные осевые конфигурации. По данным 32CARS.RU, серийное производство модели начнётся в конце 2026 года.Хотя рынок электрических коммерческих автомобилей пока остаётся нишевым, интерес к ним растёт, особенно в Китае, где наблюдается устойчивый спрос на электрогрузовики. Это открывает перспективы для расширения производства экологичных моделей Volvo Trucks.