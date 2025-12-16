Покинувший Россию автогигант дал сигнал о возвращении

Компания Hyundai сигнализировала о возвращении на российский рынок, зарегистрировав два товарных знака. На этот факт обратили внимание журналисты РИА Новости, которые изучили электронную базу Роспатента.

Речь идет о товарных знаках автопроизводителя Genesis и Hyundai Matrix. Согласно материалам, заявки были поданы еще в сентябре прошлого года. Ведомство приняло положительное решение о регистрации.

Теперь компания может осуществлять деятельность по производству и продаже автомобилей на территории России. Кроме того, под эту категорию попадают различные запчасти к машинам.

Ранее стало известно, что приостановивший официальные продажи в России южнокорейский концерн Hyundai Motor подал новые заявки на регистрацию товарных знаков в стране. Впрочем, эксперты уточняют, что такой шаг еще не говорит о полном возвращении на отечественный авторынок. Подобная регистрация товарных наименований позволяет ушедшим из страны производителям защититься от недобросовестного использования авторских марок третьими лицами.