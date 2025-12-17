Штрафы за отсутствие детских автокресел хотят увеличить вдвое

Депутаты Госдумы 17 декабря рассмотрят во втором чтении законопроект о двукратном увеличении штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Данный вопрос включили в повестку предстоящего пленарного заседания.

© Парламентская газета

Авторами инициативы стали председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Игорь Тресков. В первом чтении законопроект приняли 16 сентября.

По словам сенаторов, за последние пять лет в России зафиксировали 83 тысячи дорожных аварий с участием несовершеннолетних, в которых погибли почти 2,8 тысячи детей. Особую обеспокоенность парламентарии выразили в связи с ростом количества таких ДТП: 15 тысяч — в 2022 году, 17 тысяч — в 2023-м, 18 тысяч — в 2024-м.

Поэтому разработчики предложили ужесточить наказание за перевозку детей без автокресла, использование которого обязательно до достижения ребенком семилетнего возраста. Изначально предполагалось повысить штраф для водителей с трех до пяти тысяч рублей, а для компаний — со 100 до 200 тысяч. Ко второму чтению законопроекта внесли поправки, предусматривающие приравнивание ИП к юрлицам и штраф для самозанятых таксистов в 50 тысяч рублей — как для должностных лиц.