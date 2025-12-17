Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию

Япония в ноябре нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 19%

Япония по итогам ноября экспортировала в Россию почти на 19% автомобилей больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торговой статистики, которые обнародовал японский Минфин.

Отмечается, что речь идет именно о легковых машинах.

В то же время экспорт мотоциклов в годовом выражении в ноябре просел на 80%, а запчастей – на 24%.

Ранее сообщалось, что Россия резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи.

