В РФ продают редкий внедорожник ГАЗ "Тигр"

Как выяснила "Российская газета", в Москве выставлен на продажу редкий экземпляр внедорожника ГАЗ-2330 "Тигр" в облегченном исполнении без бронирования.

© Российская Газета

Речь идет об одной из 47 выпущенных пятидверных версий с облегченным кузовом, что делает данный автомобиль существенно более редким на гражданском рынке по сравнению с распространенными бронированными модификациями. По словам продавца, автомобиль находится в отличном техническом состоянии, не требует вложений и имеет очень богатое оснащение.

ГАЗ-2330 оборудован 205-сильным дизелем объемом 5,9 литра и механической КП, независимой подвеской всех колес, бортовыми редукторами, подключаемым полным приводом с полной блокировкой и системой централизованной подкачки шин с возможностью регулировки давления из салона.

В комплектацию автомобиля также входят кожаный салон, кондиционер, электропакет, люк, камера заднего вида, мультимедийная система на базе Android, навигация GPS и ксеноновая оптика.

Дополнительно внедорожник оснащен двумя электрическими лебедками спереди и сзади с тяговым усилием по 8 тонн, усиленным передним бампером с защитной дугой, а также экспедиционным багажником на крыше с лестницей и защитным козырьком.

Отмечается, что автомобиль юридически чист, пробег - 55 тысяч км - подтвержден, а все агрегаты и системы находятся в рабочем состоянии.

Стоимость редкого "Тигра" составляет 4 млн рублей, что на 900 тысяч рублей дороже новой топ-версии для российского рынка

ГАЗ-2330 "Тигр" разрабатывался как многоцелевой армейский внедорожник, однако ограниченное число небронированных версий периодически появляется в гражданском обороте и представляет интерес для коллекционеров и любителей экстремального бездорожья. Чаще в продаже всплывают и бронированные экземпляры.