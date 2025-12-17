В Новосибирске готовят запрет для большегрузов

Большегрузам запретят движение в Новосибирске в часы пик

Власти Новосибирска решили ужесточить контроль за движением тяжелого транспорта в городе. Новые ограничения затронут десятки участков дорог и будут действовать в самое загруженное время суток.

Власти Новосибирска принимают новые меры для разгрузки городских магистралей. На аппаратном совещании в мэрии 16 декабря было объявлено о планах полностью запретить движение большегрузных автомобилей в часы пик — утром с 6:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Под ограничения попадут грузовые автомобили массой свыше 12 тонн. Им будет запрещено движение по 14 участкам дорог, которые проходят через спальные районы и центр Новосибирска. При этом для транзитного транспорта будут выделены четыре специальных коридора для движения через город. Как отметил начальник дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов, эти меры разработаны после консультаций с ГИБДД и Центром организации дорожного движения.

В 2024 году, в городе уже вводили запрет на въезд фур с 6:00 до 22:00, но его реализация столкнулась с проблемой отсутствия специальных площадок для отстоя грузовиков на въездах в мегаполис. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул, что ограничение движения большегрузов — одна из стратегических мер по борьбе с пробками, и муниципалитет будет продолжать этот курс.