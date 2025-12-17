Consumer Reports назвал самые надежные автобренды 2026 года

Американская организация Consumer Reports опубликовала ежегодный рейтинг надежности автомобильных брендов. По итогам исследования лидерами стали японские автобренды.

Первое место в общем зачете у Toyota с индексом надежности 66 баллов. Вторую строчку занял Subaru (63 балла), третью - Lexus (60 баллов). В пятерку также вошли Honda (59) и BMW (58).

По данным Consumer Reports, высокие позиции лидеров обеспечены консервативным инженерным подходом - использованием проверенных платформ, постепенными обновлениями моделей и ограниченным внедрением сложных технических решений.

В нижней части списка оказались бренды, активно внедряющие новые платформы и технологии. В частности, Jeep (28 баллов), Ram (26) и Rivian (24) заняли последние места.

Также заметное снижение показателей зафиксировано у Mazda, которая опустилась сразу на восемь позиций - проблемы выявлены у новых CX-70 и CX-90, особенно в версиях с гибридными силовыми установками.

Отдельно в отчете подчеркивается, что классические гибриды без внешней зарядки остаются одними из самых надежных типов автомобилей. В ряде случаев они показали результаты на уровне или выше версий с двигателями внутреннего сгорания. В числе удачных примеров названы Toyota Grand Highlander Hybrid, Honda CR-V Hybrid, Lexus NX Hybrid и Subaru Forester Hybrid.

При этом полностью электрические автомобили и подключаемые гибриды чаще оказывались в нижней части рейтинга. Основные проблемы связаны с электроникой, программным обеспечением и системами зарядки. Более половины моделей с наихудшими оценками относится именно к этим сегментам.

Tesla показала наибольший прогресс среди всех брендов, поднявшись сразу на восемь позиций и заняв девятое место с результатом 50 баллов. Наиболее надежными электромобилями в исследовании признаны Model 3 и Model Y. В то же время Model S и Model X получили средние оценки, а Cybertruck остался ниже среднего уровня. В Consumer Reports отмечают снижение числа жалоб на качество сборки и электрооборудование у новых автомобилей марки.

Рейтинг основан на анализе данных о примерно 380 тысячах автомобилей модельных годов с 2000 по 2025-й, а также отдельных моделей 2026 года. Оценка формировалась на основе отзывов владельцев и статистики по 20 потенциальным проблемным зонам - от качества отделки и работы мультимедийных систем до отказов двигателей, трансмиссий и электроники.

Ранее "РГ" рассказывала о результатах исследования Consumer Reports о долгосрочной надежности авто: все первые пять мест забрали "японцы".