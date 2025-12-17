Ora 5: новый кроссовер GWM начинает перезапуск бренда с Китая

Электрический кроссовер Ora 5 официально вышел на рынок Китая по стартовой цене 99 800 юаней (около 14 160 долларов). Для Great Wall Motor эта модель — не просто очередная новинка, а фактическая точка перезапуска бренда Ora, который в последние годы оказался в затяжном кризисе.

© Allroader.ru

Новинка представляет собой компактный городской кроссовер длиной около 4,4 метра с пятиместным салоном, электромотором мощностью 150 кВт (201 л.с.) и запасом хода до 580 км по циклу CLTC. В дальнейшем линейка будет расширена за счёт HEV, PHEV и бензиновых версий, что для Ora означает кардинальный отход от изначальной стратегии «чистого электробренда».

Бренд, которому пришлось перезагружаться

Ora была запущена Great Wall Motor в 2018 году как отдельное направление, полностью ориентированное на электромобили. Задача звучала амбициозно — усилить позиции концерна в сегменте NEV. Однако на практике бренд столкнулся с серией неудач: проваленным каршеринговым проектом Ole Sharing, слабым спросом на отдельные модели и отсутствием действительно новых продуктов на протяжении почти трёх лет.

Статистика это подтверждает. По данным China EV DataTracker, с января по ноябрь 2025 года в Китае было реализовано 27 958 автомобилей Ora, что означает падение продаж почти на 39% год к году. Фактически Ora существовала на инерции — без новых моделей и без чёткого позиционирования.

Именно поэтому Ora 5 стала первой моделью «новой эпохи» бренда, официально анонсированной как начало перезагрузки.

Ora 5: смена формата

Внешне Ora 5 легко спутать с хорошо известным хэтчбеком Ora Funky Cat (Good Cat / Ora 03): те же округлые формы, «дружелюбная» пластика кузова и круглые фары. Однако по формату это уже не хэтчбек, а именно городской кроссовер.

Габариты модели составляют 4471 × 1833 × 1641 мм, колёсная база — 2720 мм, что заметно больше, чем у Funky Cat, и позволяет рассчитывать на более просторный салон и багажник.

Интерьер оформлен в духе последних моделей GWM: центральное место занимает 15,6-дюймовый тачскрин, дополненный 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью. Мультимедийная система работает на Coffee OS 3, знакомой по более дорогим Tank 400 и Tank 500, поддерживает голосовое управление и обновления. Коробка передач вынесена на рулевую колонку, сохранены физические кнопки и беспроводная зарядка для смартфона.

Техника и линейка версий

На старте продаж Ora 5 предлагается исключительно в электрической версии. Используется один электромотор мощностью 150 кВт, а питание обеспечивают LFP-батареи производства SVOLT ёмкостью 45,3 или 58,3 кВт·ч.

Базовая версия обеспечивает запас хода до 480 км, старшая — до 580 км по китайскому циклу CLTC. Всего заявлено пять комплектаций, включая версии с LiDAR, что редкость для автомобилей этого ценового сегмента.

Цены выглядят следующим образом:

Ora 5 480 km Air — 99 800 юаней (1.1 млн рублей)

Ora 5 480 km Pro — 109 800 юаней (1.2 млн рублей)

Ora 5 580 km Max — 119 800 юаней (1.3 млн рублей)

Ora 5 480 km LiDAR — 123 800 юаней (1.4 млн рублей)

Ora 5 580 km LiDAR — 133 800 юаней (1.5 млн рублей)

В перспективе линейку дополнят гибридная версия с 1,5-литровым турбомотором и электродвигателем (240 л.с.), классический ДВС-вариант с 7-ступенчатым «роботом», а позже и PHEV, параметры которого пока не раскрыты.

Бренд, который не прижился в России

На фоне китайского перезапуска особенно показательно выглядит ситуация Ora в России. По данным автоаналитика Сергея Целикова, в октябре было продано всего 24 автомобиля Ora, а за первые десять месяцев года — 366 машин. Совокупные продажи бренда в России с 2022 года составили 921 экземпляр, при том что всего в страну было ввезено 940 автомобилей.

За январь–октябрь 2025 года импорт составил лишь 20 машин, что позволяет говорить о фактическом завершении присутствия бренда на нашем рынке. Собственной дилерской сети у Ora не было — автомобили продавались через салоны Wey и Tank, и сегодня у дилеров такие машины практически отсутствуют.

Таким образом, перезапуск Ora с моделью 5 — это история, в первую очередь, для внутреннего китайского рынка и, возможно, отдельных экспортных направлений, но не для России в её текущей конфигурации.

Ora 5 — это попытка вернуть бренд к жизни за счёт более универсального формата, адекватной цены и отказа от жёсткой привязки к чистым электромобилям. Для GWM это прагматичный шаг, продиктованный рынком. Для Ora -, возможно, последний шанс перестать быть нишевым экспериментом и стать полноценной массовой маркой. Но в России эта история, похоже, уже осталась в прошлом.