Прошел первый тест-драйв Lada Vesta с автозапуском и без ключа: зачем все это

АвтоВАЗ показал на видео преимущества двух новых опций Lada Vesta 2026 модельного года: бесключевого доступа и заводской системы дистанционного запуска. Также автопроизводитель обратил внимание на нюансы эксплуатации модели с ними.

Дистанционный запуск позволяет запустить прогрев мотора. Это актуально не только зимой, когда параллельно начинает отапливаться салон, но и летом, когда внутреннее пространство необходимо охладить для комфортной поездки.

Время работы двигателя в этом случае составляет от 10 минут - его можно корректировать под свои нужды.

Эксплуатация авто с дистанционным запуском имеет свои особенности. Система сработает лишь при активированном стояночном тормозе и нейтральном положении рычага трансмиссии - это вопрос безопасности.

Также не получится тронуться без особого алгоритма, если двигатель был запущен дистанционно: для начала нужно нажать на педаль тормоза и на кнопку "старт-стоп" под рулем.

Другая полезная опция - бесключевой доступ. Он позволяет отпереть или закрыть двери дистанционно - на расстоянии до 1,5 метров.

Систему модернизировали: в отличие от прошлой версии ключ может располагаться в любом месте салона.

Еще один интересный момент. Если поехать на "Весте" без ключа в салоне, то повторно запустить двигатель уже не получится. Но при этом перед тем, как водитель соберется заглушить мотор, автомобиль выведет на приборную панель соответствующее предупреждение.

На АвтоВАЗе отметили, что система бесключевого доступа внедряется на все Lada Vesta, начиная с базовой версии.

Продажи Lada Vesta 2026 модельного года уже начались.