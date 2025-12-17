Яндекс начал тестировать беспилотный грузовик на огромном складе «Спортмастера»

Яндекс вместе с «Спортмастером» приступил к испытаниям автономных грузоперевозок на территории распределительного центра ритейлера в Подмосковье.

Беспилотный тягач теперь ежедневно выполняет задачи по доставке товарных контейнеров от площадки разгрузки к нужным складам, вписываясь в существующие процессы без изменений инфраструктуры.

Работа на закрытой территории площадью почти 470 тысяч квадратных метров стала для технологии Яндекса новой задачей. Вместо скоростных трасс здесь приходится маневрировать в узких проездах, двигаться задним ходом к воротам и взаимодействовать с погрузочной техникой.

Эти сложные сценарии – ценный опыт для обучения нейросети, необходимый в условиях автономного вождения. Каждый день грузовик совершает в среднем 22 рейса, осваивая новый тип полуприцепа – контейнерный.

Для «Спортмастера» этот проект – шаг к повышению автоматизации логистики. Для Яндекса – возможность расширить сферу применения своих беспилотных систем. Теперь компания развивает технологию параллельно на двух фронтах: на магистралях, где ее тягачи уже перевозят грузы для партнеров по трассе М-4, и на сложных закрытых территориях складов и предприятий, открывая путь к роботизации промышленной логистики.