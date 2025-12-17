В КНР начались предпродажи iCaur V27

В Китае стартовали предзаказы на новый кроссовер Chery iCar V27, который в новом году должен появиться и в России.

© Российская Газета

Автомобиль поступит в дилерские центры в КНР в середине января 2026 года, а официальный запуск запланирован на первый квартал 2026 года.

Chery iCar V27 - это четвертая модель под брендом iCar и первая с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Ранее линейка состояла только из электромобилей. Его длина составляет 4909 мм, ширина - 1976 мм, высота - 1894 мм, а колёсная база - 2910 мм.

Нижний периметр кузова выполнен из некрашеного пластика с декоративными серебристыми элементами. Для модели предусмотрены шины размерности 255/55 R19 или 265/45 R21.

Для расширенных функций помощи при вождении в машине установлена система Chery Falcon 700 и 27 датчиков по всему периметру кузова, таких же, как в Exeed Exlantix ET.

V27, несмотря на свой внедорожный облик, не имеет рамы. У него несущий кузов и пружинная подвеска: спереди стойки McPherson, сзади многорычажная система. Под капотом находится бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, развивающий 156 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Этот двигатель работает в режиме генератора и не подключен к колесам. Привод обеспечивают два электродвигателя суммарной мощностью 455 л.с., а максимальная скорость ограничена 170 км/ч.

Масса кроссовера в снаряженном состоянии составляет 2084 кг. На электротяге он способен проехать до 200 километров, а в гибридном режиме - более 1000 километров.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Chery возглавила рейтинг производителей бензиновых двигателей в Китае.