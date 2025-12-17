Итоги года Teboil: рост до 450 АЗС и 2,5 млн клиентов

Международный бренд Teboil, представляющий в России сеть автозаправочных станций и широкий ассортимент смазочных материалов, подводит предварительные итоги операционной деятельности за 2025 год в России. Компания сохраняет высокие темпы развития: сеть АЗС увеличилась почти на 100 АЗС — до 450, а число активных пользователей программы лояльности достигло 2,5 миллионов человек.

«Ключевым вектором развития в 2026 году останется расширение географии присутствия бренда. Teboil планирует увеличить количество АЗС до порядка 500», — озвучил планы генеральный директор ООО «Тебойл Рус» Виталий Маслов.

Параллельно с ростом сети продолжается развитие цифровой экосистемы бренда. Число активных пользователей программы лояльности Teboil достигло 2,5 миллиона человек, что свидетельствует о высоком уровне доверия к качеству продукции и сервиса Teboil.

В 2025 году компания также интегрировала в программу лояльности социальные и экологические инициативы. Теперь участники программы лояльности могут направлять накопленные баллы на поддержку поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и экологического сервиса «Сохрани лес»; по данным компании, за короткий период больше полумиллиона баллов уже были перечислены в поддержку вышеуказанных инициатив.

Реализованные в 2025 году проекты, включая запуск новых сервисов в мобильном приложении, расширение ассортимента в Teboil Café (Тебойл кафе) и масштабные клиентские мероприятия, подтверждают правильность выбранного курса. Так, например, Teboil провел федеральную акцию «День Клиента», в рамках которой был разыгран 1 миллион баллов среди участников программы лояльности Teboil. Мероприятие прошло при участии автоблогера Димы Гордея и других известных лидеров мнений.

Бренд также активно интегрируется в спортивную и культурную повестку страны. В 2025 году Teboil снова выступил титульным спонсором Кубка России по дрифту «Teboil Суперфинал РДС», партнером Московского Марафона и конкурса редких автомобилей «Автокультура». На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) бренд учредил специальную номинацию в рамках велогонки «Золото Ладоги».