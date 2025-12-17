Tesla увеличит инвестиции в производство аккумуляторов в Германии

Tesla объявила о новых инвестициях в свой завод в Грюнхайде. Компания планирует создать условия для производства до 8 гигаватт-часов (ГВт·ч) аккумуляторов в год, начиная с 2027 года.

© Ferra.ru

Для этого будет выделена дополнительная сумма в размере нескольких сотен миллионов евро. Общий объём инвестиций в местное производство, таким образом, достигнет почти 1 миллиарда евро (около 1,2 миллиарда долларов США).

Целью является увеличение глубины вертикальной интеграции на площадке. В Tesla заявляют, что на одном месте будет организован полный цикл: от производства аккумуляторов до сборки готовых автомобилей. Такой подход называется уникальным для Европы и призван укрепить устойчивость цепочек поставок компании.

При этом в компании отметили, что в современных условиях конкуренции с Китаем и США экономически выгодное производство элементов питания в Европе является сложной задачей. Завод в Грюнхайде, где работает около 11 500 человек, является единственным предприятием Tesla в Европе.