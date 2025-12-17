Штрафы за неправильную тонировку будут взыскивать со всех водителей

Водителей автомобилей с иностранными номерами смогут привлекать к ответственности за излишнюю тонировку передних стекол. Соответствующий законопроект Госдума 17 декабря приняла во втором и третьем чтениях.

Документ устранил пробел в области регламентации ответственности владельцев транспортных средств, временно ввезенных в Россию на срок до шести месяцев, если на них установлены стекла, не соответствующие нормам Технического регламента ЕАЭС о безопасности колесных транспортных средств

Изменения внесут в статью 12.5 КоАП, где перечислены неисправности и условия, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. В числе таких «неисправностей» — тонировка, пропускающая меньше 70 процентов света для обычных стекол.