В Беларуси пресечена очередная схема по ввозу на территорию ЕАЭС легковых авто

Очередное уголовное дело возбудила Витебская таможня, на этот раз в отношении белорусского гражданина и иных лиц, организовавших преступную схему по ввозу на территорию ЕАЭС легковых автомобилей.

В сообщении, которое 17 декабря опубликовала БЕЛТА, ссылаясь на руководство ГТК, говорится, что еще весной прошлого года девять транспортных средств Polestone и Zeekr 2024 года выпуска общей стоимостью 1,5 млн белорусских рублей (это свыше сорока миллиона российских рублей) были ввезены в республику и реализованы физическим лицам РФ.

А спустя год якобы бракованные авто реэкспортировали обратно с территории ЕАЭС. Соответственно, уплаченные таможенные платежи в размере 440,5 тысячи рублей были возвращены декларанту.

Затем транспортные средства вновь ввезли через белорусско-латвийскую границу в целях транзитного следования тем же покупателям из России. Правда, стоимость автомашин уже занизили, и в результате экономия на таможенных платежах составила более 148 тысяч белорусских рублей.

Таможенники пояснили, что эта сумма более чем в три тысячи раз превысила размер базовой величины на день совершения преступления. Таким образом, резюмируют в таможне, белорус, являясь директором одной из фирм, по предварительному сговору с иными лицами уклонился от уплаты платежей в крупном размере, тем самым совершив уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 231 УК РБ.

За эту махинацию предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.