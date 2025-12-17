Новый троллейбус КамАЗ-62825 проходит испытания в Оренбурге

В Оренбурге очередной тест-драйв. Тестируют низкопольный троллейбус КАМАЗ-62825.

Как рассказали в мэрии, электротранспорт начал движение по маршруту № 4 («Хабаровская улица – Городская больница № 4») с конца ноября. Он рассчитан на перевозку до 85 пассажиров и оборудован комфортными условиями для поездок.

Что есть в этом троллейбусе: антивандальные сиденья, регулируемое пневматическое кресло водителя, салон оснащен светодиодными лампами, система кондиционирования, розетки с USB-портами для зарядки гаджетов. Машина имеет функцию книлинга. Автономный ход до 30 километров и возможность восстановления заряда аккумулятора всего за 20 минут.

Замглавы Оренбурга Вячеслав Объедков лично новую машину. Представитель компании-поставщика, ООО «Трак Сервис», Алексей Кондрашкин заявил, что предприятие может обеспечить полное техническое сопровождение и гарантийное обслуживание троллейбуса прямо в областном центре.

Тестирование продлится до конца января.