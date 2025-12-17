Водители имеют право самостоятельно выбрать техцентр для ремонта авто

Пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях водители имеют право самостоятельно выбрать, в каком виде получать компенсацию от страховой компании: в форме денежной выплаты или ремонта автомобиля в техцентре. В Госдуме считают, что менять действующий порядок не нужно, так как передача полномочий грозит злоупотреблениями, пишет «Парламентская газета». Более того: россиянам хотят дать право выбирать, где именно будут ремонтировать их машины.

Как сообщил первый заместитель председателя думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, сегодня депутаты рассматривают несколько инициатив, связанных с обязательным автострахованием. Одним из вопросов является передача решения относительно формы возмещения от автомобилистов к страховым компаниям.

«Мне кажется, что забирать это право у автолюбителей, наверное, не очень правильно. С другой стороны, там есть еще целый ряд поправок, которые делают ситуацию более выгодной для потребителя и, с моей точки зрения, повысят клиентскую ценность этого страхового продукта — полиса ОСАГО. Прежде всего, мы рассматриваем возможность дополнительной выплаты для автовладельца, связанной с износом автомобиля. Сегодня такие выплаты не осуществляются, они возникнут впервые, и это будет дополнительное преимущество», — пояснил политик.

Еще одно предложение, которое рассматривают в Госдуме, дает возможность водителям самостоятельно решать, в каком автосервисе будет производиться восстановительный ремонт после аварии.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России за два дня резко выросла стоимость полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.