Поправленный без ведома водителя протокол освобождает от наказания

Верховный суд освободил от ответственности водителя, обвиняемого в отказе от прохождения медосвидетельствования на трезвость. Причиной стали исправленные инспектором без ведома автомобилиста протоколы и акты.

Житель Ростовской области некто Хамидуллин был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Сначала мировой судья прекратил дело за недоказанностью. Однако городской суд вернул дело на новое рассмотрение. Этот возврат был оспорен в Четвертом кассационном суде, но кассация оставила решение в силе. Тогда мировой суд уже принимает решение наказать водителя - лишает его прав на 1,5 года и вносит штраф 30 тысяч рублей.

Водитель оспаривает это решение. Но городской суд, а затем и кассационный оставляют его в силе. Хамидуллин дошел до Верховного суда, и тут случилось чудо. Разобравшись в деле, ВС не согласился с такими решениями нижестоящих судов.

Как усматривается из материалов дела, сотрудник ДПС выявил у водителя такие признаки опьянения: неустойчивость позы и резкое изменение окраски кожных покровов лица. При этом освидетельствование автолюбителя на состояние опьянения с использованием алкотестера не проводилось, причина его непроведения в акте не указана.

В то же время водитель отказался от прохождения медосвидетельствования, что указано в протоколе. Однако по утверждению самого водителя, ему не предлагалось ни алкогольное, ни медицинское освидетельствование. Более того, он указал, что в акт об освидетельствовании, протокол о направлении на медосвидетельствование и протокол об административном правонарушении были внесены изменения. Причем после оформления. В доказательство он предъявил копии документов, которые получил на месте. Суды, по непонятной причине, не учли этот довод и признали оригиналы документов допустимым доказательством.

Но Верховный суд посчитал иначе. Он указал, что в представленном акте освидетельствования отсутствует указание на признаки, при наличии которых есть основания полагать, что водитель находился в состоянии опьянения. Кроме того, нет указания на освидетельствование с применением видеозаписи (есть в оригинале указанного акта).

В копии протокола не указаны прилагающиеся к нему вышеуказанные процессуальные документы, сведения о которых перечислены в оригинале документа. Из этого следует, что на время их составления должным лицом ГИБДД не были установлены основания для направления водителя на медосвидетельствование.

Допрошенный в качестве свидетеля инспектор ДПС отрицал внесение им изменений в процессуальные документы после вручения их копий. Но на руках копии без правок, а в мировой суд оригиналы поступили исправленные. При этом никаких документов о том, что водитель вызывался для внесения правок и был ознакомлен с ними, в материалах дела нет. А это означает, что были нарушены права лица, в отношении которого ведется производство по делу. Но нижестоящие суды не дали этому никакой оценки, а протоколы признали допустимыми доказательствами.

Поэтому Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов, а дело прекратил за недоказанностью обстоятельств.