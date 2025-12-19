Совфед одобрил штрафы за тонировку на временно ввезенные в РФ авто

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за нарушения правил тонировки автомобилей в России, сообщает ТАСС.

Закон предусматривает ответственность за тонировку машин, временно ввезенных в Россию из стран ЕАЭС — Южной Осетии, Абхазии, Грузии, Армении. 17 декабря депутаты Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении приняли соответствующий документ.

Авторы документа предлагали внести изменения в часть 3.1 статьи 12.5 КоАП (управление транспортным средством с неисправностями или условиями, при которых его эксплуатация запрещена). Сегодня в Кодексе указано, что светопропускание передних стекол должно соответствовать требованиям техрегламента, законопроектом предлагалось ссылаться на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

Отмечается, что на машины, ввезенные в Россию из других стран, действие техрегламента не распространяются, так что наказывать их водителей ГИБДД права не имеют. Изменение в КоАП исправит этот пробел.

До этого депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей.

Авторы инициативы указывают в пояснительной записке к законопроекту, что тонировка на стеклах защищает водителей и пассажиров от вредного излучения от солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру.

