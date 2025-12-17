В РФ можно купить кроссовер Volkswagen Tharu XR от 1,64 млн рублей

Одной из немногих моделей Volkswagen, поставляемых в Россию по параллельному импорту и не затронутых изменениями утильсбора, стал компактный кроссовер Tharu XR с китайского рынка. Автомобиль выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и сейчас предлагается на российском рынке по цене от 1,64 млн рублей.

© Volkswagen

Для сравнения, обновлённая LADA Vesta 2026 модельного года в комплектации Life с 106-сильным двигателем и механической коробкой передач стоит дороже — 1 683 000 рублей. В топовой версии Techno со 122-сильным мотором и вариатором цена седана достигает 2 018 000 рублей.

Самое доступное предложение на Volkswagen Tharu XR — 1 639 027 рублей — зафиксировано во Владивостоке. Один из местных дилеров готов привезти под заказ автомобиль в комплектации Sharp с тканевым салоном. В список оснащения входят датчики света и дождя, система контроля давления в шинах, светодиодная оптика, цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой CarPlay, многофункциональный руль, адаптивный круиз-контроль, передние и задние парктроники, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, панорамная крыша с люком и 17-дюймовые легкосплавные колёса.

Аналогичные по оснащению версии, но с более эффектными колёсными дисками, за 1 690 000 рублей доступны под заказ в Иркутске и Владивостоке. За 1 850 000 рублей Tharu XR можно заказать в Омске, а примерно в 2 млн рублей он обойдётся покупателям в Омске, Воронеже, Уфе и Чебоксарах.

Кроме того, кроссовер доступен для заказа в Ижевске, Перми, Казани, Новосибирске, Тюмени и Москве. Автомобили в наличии, но по более высоким ценам, предлагаются в Магнитогорске (от 2 350 000 рублей), Ростове-на-Дону (от 2 800 000 рублей), Набережных Челнах (от 2 900 000 рублей), Самаре (от 2 940 000 рублей), Екатеринбурге, Уфе (от 2 950 000 рублей) и ряде других городов.

Линейка двигателей включает два варианта. Базовые версии оснащаются 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л. с., работающим в паре с шестиступенчатым автоматом. Более дорогие модификации получают 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л. с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Привод во всех версиях — передний.