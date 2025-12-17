"Зеленая повестка" Брюсселя провалилась: крах ДВС больше не грозит

Еврокомиссия обнародовала обновленный план по снижению вредных выбросов от автомобилей. Если ранее предполагалось, что к 2035 году все машины должны быть полностью электрическими, то теперь цель - сократить выбросы на 90% по сравнению с уровнем 2021 года.

Оставшиеся 10% выбросов предлагается компенсировать за счет использования низкоуглеродистой стали европейского производства и расширения применения синтетического топлива. Новый план позволит машинам с ДВС и гибридным приводом остаться на рынке после 2035 года.

Для автопрома предусмотрены послабления на промежуточных этапах. Например, производители смогут усреднять показатели за трехлетний период, чтобы достичь целевых норм. Производители фургонов, которые должны были снизить влияние на окружающую среду на 50% к 2030 году, теперь могут ограничиться снижением на 40%.

ЕК также планирует масштабные инвестиции в производство и продажу электрокаров, включая особый план для компактных моделей. Это позволит властям отдельных стран вводить собственные стимулирующие программы.

План Еврокомиссии еще должен быть одобрен парламентом Евросоюза и входящими в него странами. Официально он будет представлен на рассмотрение в 2026 году.

