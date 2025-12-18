В Подмосковье продают практически новый Toyota Land Cruiser 200

В Подмосковье "Российская газета" нашла в продаже практически новый Toyota Land Cruiser 200 из 2013 года. Автомобиль прошел всего 17,5 тысяч км, что для внедорожника с "вечным" ресурсом можно считать разминкой перед сотней тысяч километров пути.

"Капсула времени", как называет автомобиль сам владелец, была куплена год назад с пробегом 8 тысяч км, после чего в результате "редких единичных поездок" были намотаны на одометр остальные цифры.

Состояние - идеальное как внешне, так и салон.

Автомобиль оснащен бензиновым V8 объемом 4,6 литра мощностью 309 л.с., автоматом и системой полного привода.

Цена - 8 000 000 рублей, что примерно на треть выше, чем за аналогичные "крузаки". Немногим больше просят за трехлетние Toyota Land Cruiser 300 с пробегом плюс-минус 10 тысяч км - внедорожники продают за 8,5-9,5 млн рублей.

