В ГД призвали дать многодетным право на бесплатный проезд по платным трассам

Депутаты Госдумы обратились к правительству РФ с просьбой закрепить право многодетных семей на бесплатный проезд по платным дорогам, а также на бесплатное пользование платными парковками по всей стране. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

© ТАСС