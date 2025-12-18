Первые трактора BELARUS отправили на Дальний Восток

Тракторы BELARUS обосновались на просторах России давно и прочно, однако Минский тракторный завод изыскивает новые возможности сделать свою технику еще ближе к потребителю даже в самых дальних российских регионах.

© Российская Газета

По суше и по морю

В декабре первые трактора BELARUS отправлены на Дальний Восток. Событие знаковое, отмечают в Торговом доме "МТЗ-Сибирь", работающем в статусе официального дистрибьютора Минского тракторного завода в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах:

- Два трактора BELARUS-1523.3 мощностью 150 лошадиных сил были отправлены заказчику на полуостров Камчатка в местное АО "Заречное". Чтобы техника добралась до одного из самых отдаленных регионов России, сперва машины отправились на автовозе до Владивостока. Затем второй этап - морской: в контейнере на пароме через Охотское море.

Казалось бы, к чему такие сложности? Мелочей в современной экономике нет, убеждены на предприятии. Если есть спрос на технику, то его обязательно кто-то удовлетворит. Почему бы не белорусский производитель? Ведь BELARUS 1523.3 - это универсальный энергонасыщенный трактор, который идеально подходит для самых тяжелых работ в сложных климатических условиях.

Надежность, мощность, экономичность - все при нем. А то, что над логистикой пришлось попотеть, не беда: получен хороший задел на дальнейшее сотрудничество.

Каждому по потребностям

Восток России для белорусских тракторостроителей - масштабный плацдарм для расширения взаимодействия с потребителями. В прошлом году МТЗ и Сахалинская область уже договорились проработать вопрос поставок в этот регион техники BELARUS на газомоторном топливе.

В октябре 2025-го в Приморском крае на базе компании "Минские трактора" под Уссурийском открылся мультибрендовый центр белорусской техники. Это уже не только поставки, но и широкий выбор машин, а также сервис.

В целом же МТЗ чувствует себя очень уверенно во многих российских регионах. К примеру, в Ставропольском крае его продукция занимает две трети рынка тракторной техники. Есть планы увеличить объемы поставок в 2026-м.

Впрочем, с каждым из регионов Минский тракторный работает, исходя из потребностей покупателей. К примеру, в Краснодарском крае есть тематика по виноградникам. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области особенно востребованы машины, оснащенные коммунальным оборудованием. Активно используются и различные финансовые инструменты продвижения: к примеру, летом еще один субъект товаропроводящей сети "МТЗ-Татарстан" поставил первую партию техники коммунальных машин в Курганскую область в рамках новой льготной программы "СберЛизинга" и ДОМ.РФ.

И еще. К концу первого полугодия на территории России действовали пять субъектов собственной товаропроводящей сети МТЗ. Реализацией продукции марки BELARUS занимались более 90 дилеров. Но возможности для дальнейшего роста поставок техники МТЗ на рынок Союзного государства, как видим, имеются. Хорошим подспорьем может стать и анонсированный заводом недавно полный переход в течение двух лет на производство тракторов с двигателями экологического класса не ниже Stage IIIА для экспорта в страны Евразийского экономического союза.

Сборка ваша - идеи наши

На мировом рынке продвижением техники BELARUS занимается крупная товаропроводящая сеть, включающая более чем 100 организаций (из них около 20 собственных субъектов). География поставок насчитывает около 80 стран - более 90% своей техники МТЗ отправляет на экспорт.

В целом же тракторы BELARUS работают более чем в 120 странах на пяти континентах. Экспорт тракторов BELARUS в страны дальней дуги (перспективные рынки за пределами традиционных партнеров - ЕАЭС и СНГ. - Прим. авт.) в январе - сентябре нынешнего года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024-го более чем в 1,8 раза. Африка, Азия, Латинская Америка - перспективные точки роста.

Что касается вариантов взаимодействия с этими регионами, то один из них - создание сборочных производств.

Три кита развития

Качество выпускаемой продукции, новые модели тракторов, агрессивная маркетинговая политика - три главные задачи, которые озвучил недавно новый генеральный директор ОАО "Минский тракторный завод" Тарас Мурог. Среди важных рыночных преимуществ техники BELARUS руководитель называет цену и надежность. Кроме того, по его словам, сама по себе марка МТЗ уже в каком-то смысле является брендом.

- Запчасти, сервисная схема - мы не должны ни в коем случае отставать от наших восточных соседей китайцев, - считает гендиректор. - Где-то предлагать более хороший инструмент. То есть мы должны быть быстрее, дешевле, надежнее. Что касается новых моделей, то у многих на слуху июньская премьера - самый мощный в мире трактор классической компоновки BELARUS 5425. Под капотом - дизельный двигатель Weichai мощностью 542 л. с. Коробка передач гидромеханическая, позволяющая переключать передачи без разрыва потока мощности. Грузоподъемность переднего навесного устройства составляет 5,5 тонны, заднего навесного - 17 тонн.

Производительность гидронавесной системы - 350 литров в минуту. При полном баке трактор может работать в течение 10 часов. Важно, что локализация трактора превышает 80. А это значит, что техника BELARUS полностью оправдывает свое имя.