Компания Hyundai представила рестайлинговую Staria. Модели слегка подправили внешность, а вот интерьер переделан чуть более тщательно. Также объявлено об улучшенной подвеске.

Семейство Hyundai Staria с космическим дизайном дебютировало в 2021 году, в него входят построенные на переднеприводной платформе пассажирский вэн и фургон. Эта серия, напомним, вытеснила с глобального рынка устаревшие заднеприводные Hyundai H-1. И вот пришло время для планового рестайлинга Staria – первыми модернизированные машины получили корейцы.

Всем версиям подправили оформление передней части. Изменен узор радиаторной решетки, вместо трехсекционной диодной полоски ходовых огней теперь единая линия. Кроме того, на решетке богатого пассажирского варианта Hyundai Staria Lounge (минивэн попроще в Корее зовется Tourer) красуются хромированные горизонтальные «штрихи» (были блестящие «точки»). Ну и еще расширена палитра цветов кузова.

В салоне заменили руль, появились увеличенные экраны приборки и мультимедийной системы — каждый диагональю 12,3 дюйма, тогда как дореформенным машинам положены дисплеи по 10,25 дюйма. На смену сенсорной панели управления «климатом» пришел традиционный блок с физическими клавишами и шайбами. Центральные дефлекторы обдува теперь находятся на привычном месте – под экраном мультимедиа. «Простые» версии сохранили обычный рычаг коробки, а у минивэна Staria Lounge вместо кнопочного пульта отныне подрулевой рычажок. Наконец, в Hyundai заявили об улучшенной шумоизоляции.

Как и прежде, в Корее минивэн Staria Tourer бывает 9- или 11-местным, Staria Lounge представлен в 9- или 7-местном исполнениях. Фургон может вмещать пять человек.

На домашнем рынке Hyundai Staria сегодня представлена с газовым мотором V6 3.5 LPG (240 л.с.) или в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе бензиновой турбочетверки 1.6. Суммарная отдача гибридной модификации – 245 л.с. Модель с V6 3.5 LPG укомплектована классическим восьмиступенчатым автоматом, гибрид имеет 6АТ. Дизеля у Staria в Корее больше нет, вместе с этим мотором автомобиль также лишился механики и полноприводных версий. Зато после рестайлинга семейству модернизировали подвеску.

Обновленный фургон Hyundai Staria Cargo стоит от 32 590 000 вон (около 1,8 млн рублей по актуальному курсу), цена минивэна Staria Tourer начинается с отметки 35 020 000 вон (1,9 млн рублей), а богатый пассажирский вариант Lounge обойдется минимум в 44 990 000 вон (2,4 млн рублей).